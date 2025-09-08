La tradicional Romería al Cementerio General, realizada este domingo en memoria de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), se desarrolló en un marco mayormente normal, aunque con incidentes que derivaron en un operativo policial significativo.

Según el reporte oficial de Carabineros, 57 personas fueron detenidas durante la jornada, de las cuales 11 son adolescentes. Las detenciones estuvieron vinculadas a la confección y lanzamiento de artefactos incendiarios, desórdenes, uso de fuegos artificiales, daños a la propiedad, porte de arma blanca y órdenes de aprehensión vigentes.

De los detenidos, 51 son chilenos, mientras que los seis restantes corresponden a ciudadanos venezolanos (2), colombiano (1), ecuatoriano (1), peruano (1) y haitiano (1). Entre los casos más preocupantes, la institución destacó a los adolescentes de entre 14 y 16 años involucrados en la fabricación y lanzamiento de bombas molotov.

Carabineros subrayó que no se registraron saqueos a la propiedad pública ni privada, lo que marcó una diferencia respecto a otras manifestaciones de similares características.