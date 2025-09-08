César Pérez se suma a las ausencias de Darío Osorio y Benjaním Kuscevic, que ya habían quedado fuera de la convocatoria ante Brasil.
Como es la tónica de cada fecha FIFA, la selección chilena suma problemas en torno a la composición de su plantel.
Ya en la previa al juego con Brasil, el elenco nacional tuvo que prescindir, por lesión, de Dario Osorio.
En ese contexto, se había informado que Bruno Barticciotto y Benjamín Kuscevic se sumaron a la concentración con lesiones musculares, apuntando a que pudieran estar contra Uruguay.
Según información de ADN Deportes, el atacante del Santos Laguna (foto cierre) entrenó con normalidad este viernes en Juan Pinto Durán.
Sin embargo, el central del Fortaleza sigue con molestias, lo que llevó a La Roja a oficializar su liberación de la convocatoria “debido a que presenta una lesión muscular cuyos plazos de recuperación superan los tiempos de la presente fecha FIFA“.
Y este domingo se agregó a las bajas el volante de Defensa y Justicia, César Pérez (foto portada)
El volante que miloita en el fútbol argentino, sufrió una grave lesión en el entrenamiento de la Roja el sábado por lo que abandonó la concentración en el complejo Juan Pinto Durán.
La gerencia de comunicaciones de la ANFP dio a conocer el parte médico donde se indicó que “el jugador sufrió una lesión en el entrenamiento vespertino de este sábado cuyo diagnóstico arrojó rotura de ligamento cruzado anterior que fue confirmado por estudio de imágenes con resonancia magnética”.
/José Pablo Verdugo. Fotos selección chilena