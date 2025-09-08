El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sembrar incertidumbre este domingo con unas declaraciones breves pero cargadas de tensión. Consultado por un reportero en el Jardín Sur de la Casa Blanca sobre la posibilidad de atacar a cárteles dentro de Venezuela, respondió de manera enigmática: “Bueno, ya lo descubrirás”.

La frase se produce en un contexto de creciente presión militar en la región. Washington desplegó recientemente diez cazas F-35 en Puerto Rico como parte de sus operaciones contra el narcotráfico, reforzando la presencia aérea en el Caribe.

Días antes, fuerzas estadounidenses ejecutaron un ataque contra una lancha procedente de Venezuela vinculada al Tren de Aragua. El operativo dejó once tripulantes muertos, a quienes la administración calificó de “narcoterroristas”, subrayando que transportaban “cantidades masivas de drogas” hacia territorio estadounidense.

Trump ya había advertido el pasado 3 de septiembre que Venezuela representa un “tremendo problema” para Estados Unidos, tanto por el tráfico de drogas como por la inmigración irregular. En sus palabras: “Venezuela ha actuado muy mal, tanto por el tema de las drogas como por enviar a algunos de los peores criminales del mundo a nuestro país. Vacían sus cárceles en Venezuela y los envían hacia Estados Unidos. Y ese es parte del problema que tenemos”.

Respecto a la lancha interceptada, insistió: “En el barco había enormes cantidades de drogas. Tenemos grabaciones de ellos hablando. Eran cantidades masivas de drogas entrando a nuestro país para matar a mucha gente, y todos lo entienden perfectamente”.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/gap