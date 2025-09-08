La selección uruguaya clasificó por quinta vez consecutiva a un Mundial y los futbolistas lo celebraron como se merecía un acontecimiento de esta magnitud. Este plantel Celeste, con grandes recambios y Marcelo Bielsa como entrenador, selló el jueves pasado su participación en la Copa del Mundo 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, tras vencer 3-0 a Perú en el Centenario.

En la noche del viernes, jugadores junto a familiares y amigos, así como parte del cuerpo técnico, asistieron a un festejo íntimo que contó con la presencia de la banda de cumbia Enzo y la Sub 21. El cantante se encargó de compartir varias postales de lo que dejó la fiesta y en una de ellas sorprendió posando con el entrenador argentino.

Pero no solo se tomaron la foto juntos, sino que Bielsa subió al escenario desde donde cantaron los artistas y tomó la palabra. «Charla técnica», escribió Enzo al compartir la foto con el director técnico de Uruguay.

Enzo y la Sub 21 no fueron los únicos artistas en la noche del viernes, sino que otro de los invitados fue Américo Young. Ambos suelen participar de las fiestas de los clubes uruguayos, así como de los festejos de la selección.

Bueno, Valverde y Pellistri junto a Enzo, cantante de la Sub 21, este viernes en la fiesta de la selección. Foto: @enzoylasub21

Entre saltos y festejos, los videos compartidos por los presentes demostraron la felicidad de los futbolistas, que eligieron celebrar en la previa al viaje a Santiago, para enfrentar a Chile. Lo hicieron en una casa con un patio donde colocaron el cartel de «Mundial 2026».

El viaje a Santiago de Chile está previsto para el lunes 8 de septiembre por la tarde. Una vez allí, la delegación se hospedará en el Hotel InterContinental ubicado en el barrio Las Condes. El martes la Celeste se despedirá de las Eliminatorias en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, desde las 20:30 horas.

/José Pablo Verdugo/Fotps El País de Uruguay