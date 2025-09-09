La actriz porno chilena Catherine Knight, figura destacada de Arsmate, vivió un fin de semana de consagración en los XBITZ Awards, considerados los premios más importantes del cine para adultos. Con una sonrisa amplia y visiblemente emocionada, la intérprete recibió dos galardones internacionales: Best Sex Scene – All-Sex y Best Sex Scene – Virtual Reality.

“Ganar en los XMA con Best Sex Scene All Sex y Best Sex Scene VR fue un reconocimiento inmenso. Dos categorías distintas, dos premios que reflejan la versatilidad de mi trabajo y todo el esfuerzo que hay detrás de cada proyecto”, señaló Knight tras recibir los trofeos.

Más allá del logro personal, la actriz subrayó el valor de representar a Chile en una industria global altamente competitiva: “No hay nada más lindo que sentir el reconocimiento de la industria. Los XMA fueron un sueño cumplido y una gran inspiración para seguir desafiando límites”.

Estos reconocimientos consolidan el gran momento profesional de Knight, quien suma otro hito a su carrera luego de haber sido nominada durante tres años consecutivos como Mejor Actriz Internacional del Año, reafirmando así su vigencia y proyección dentro del porno internacional.

Aquí les presentamos a Catherine Knight

