Yamal Rajab, gerente de ligas profesionales de la ANFP, aclaró que Universidad de Chile no hizo ninguna solicitud para que el partido no se dispue en la fecha que está programada. Así lo ratificó en esta comnversación con ESPN

"NO HAY NINGÚN PROBLEMA CON EL DESARROLLO DE LA SUPERCOPA"

Yamal Rajab, gerente de ligas profesionales de la ANFP, y la programación del partido entre Colo Colo y la U: "Esta es la mejor fecha para disputarla".

