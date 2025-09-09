El español Carlos Alcaraz conquistó este domingo su segundo título del US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada, y mostró su felicidad en un emotivo discurso en el que mezcló gratitud, bromas y reconocimientos.
En primer lugar, dedicó palabras a su rival en la final, Jannik Sinner: “Es increíble lo que estás haciendo durante toda la temporada y el gran nivel que ofreces en cada torneo. Te veo más que a mi familia, pero es genial compartir la pista, el vestuario y todo contigo”, comentó con humor, destacando la exigencia que supone enfrentarse a él con tanta frecuencia.
El murciano centró después sus agradecimientos en su entorno más cercano: “El esfuerzo que están haciendo me hace aún mejor, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Cada logro que estoy consiguiendo es gracias a vosotros y este también es vuestro”, afirmó. Reconoció especialmente a su familia: “Tengo mucha suerte de tener a parte de ellos aquí: mi hermano, mi tío, mi padre. A mi madre y mis hermanos pequeños que me ven desde casa, también os quiero. Es genial el apoyo que recibo de ustedes”.
Finalmente, Alcaraz se dirigió tanto al torneo como a la grada del Arthur Ashe Stadium: “Me siento como en casa. Es increíble este torneo, las tres semanas que pasé aquí y es un privilegio ser parte de él. Gracias a los aficionados por la energía que ponen en cada partido y en cada entrenamiento. Hacen que todo sea más fácil y más especial”, concluyó, entre aplausos del público.
