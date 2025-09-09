El plantel de Independiente se pronunció ayer lunes contra la sanción de la Conmebol, que resolvió su descalificación de la Copa Sudamericana tras los incidentes ocurridos en Avellaneda en el partido ante Universidad de Chile. Los jugadores consideraron la decisión una “injusticia” y difundieron este mensaje en redes sociales leído por sus referentes.

⚠️🇦🇷 El mensaje que compartió el PLANTEL DE INDEPENDIENTE ante la decisión de CONMEBOL.pic.twitter.com/wAe4hfFumw — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 8, 2025

/José Pablo Verdugo