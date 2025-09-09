En la parte baja de la Tabla cada vez Santiago Morning ve alejarse a quienes lo anteceden: Magallanes y Unión San Felipe
RESULTADOS FECHA 24
SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE
Estadio: Germán Becker
Deportes Temuco 2:2 Deportes Copiapó
Goles: 0-1, 44′ Autogol de Gonzalo Villegas (COP); 0-2, 67′ Enzo Fernández (COP); 1-2, 85′ Matías Donoso (TEM); 2-2, 90+2′ Felipe Reynero (TEM)
Estadio: Municipal Lucio Fariña Fernández
San Luis 3:2 Santiago Wanderers
Goles: 0-1, 23′ Sergio Felipe (SW); 1-1, 24′ Martín Carreño (SL); 2-1, 78′ Renato Tarifeño (SL); 3-1, 82′ Nicolás Molina (SL); 3-2, 87′ John Valladares (SW) Incidencia: 34» Gonzalo Bustos perdió un penal (SL)
Estadio: Manuel Moya
Rangers 0:1 Universidad de Concepción
Gol: 0-1, 41′ Jeison Fuentealba (UdeC)
Estadio: Municipal de San Felipe
Unión San Felipe 4:2 Curicó Unido
Goles: 1-0, 37′ Sergio Vergara (SF); 2-0, 45′ Bryan González (SF); 3-0, 66′ Diego González (SF); 3-1, 76′ Maximiliano Quinteros (CUR); 3-2, 81′ Cristián Bustamante (CUR); 4-2, 90′ Diego Cuéllar (SF)
DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE
Estadio: Ester Roa Rebolledo
Deportes Concepción 4:0 Cobreloa
Goles: 1-0, 43′ Joaquín Larrivey (CON); 2-0, 82′ Ángel Gillard (CON); 3-0, 85′ Ángel Gillard (CON); 4-0, 90+1′ Joaquín Larrivey (CON)
Estadio: Joaquín Muñoz García
Deportes Santa Cruz 0:3 Magallanes
Goles: 0-1, 28′ Facundo Peraza (MAG); 0-2, 59′ Facundo Peraza (MAG); 0-3, 90+6 Carlos Muñoz (MAG)
Estadio: Calvo y Bascuñán
Antofagasta 4:0 Santiago Morning
Goles: 1-0, 16′ Christian Bravo (ANT); 2-0, 47′ Byron Nieto (ANT); 3-0, 48′ Ignacio Jara (ANT); 4-0, 73′ Tobías Figueroa (ANT)
LUNES 8 DE SEPTIEMBRE
Estadio: Municipal de Recoleta Leonel Sánchez
Deportes Recoleta -:- 15:00 San Marcos de Arica
