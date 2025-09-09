Programación de las Eliminatorias al Mundial 2026: los horarios y dónde ver en vivo los partidos de la fecha 18 por TV abierta y online
Estos son los horarios y los canales que transmitirán cada uno de los partidos de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026:
Martes 9 de septiembre:
- Ecuador vs. Argentina, 20:00 horas. Estadio Banco Pichincha. Transmisión: Disney +, MiCHV y Chilevisión (diferido miércoles 03:40 horas).
- Perú vs. Paraguay, 20:30 horas. Estadio Nacional de Lima. Transmisión: Disney +.
- Venezuela vs. Colombia, 20:30 horas. Estadio Monumental de Maturín. Transmisión: Disney +, MiCHV y Chilevisión (diferido miércoles 00:30 horas).
- Bolivia vs. Brasil, 20:30 horas. Estadio Municipal de El Alto. Transmisión: Mega 2 y Mega GO.
- Chile vs. Uruguay, 20:30 horas. Estadio Nacional. Transmisión: Chilevisión, MiCHV, ESPN y Disney+.
/José Pablo Verdugo