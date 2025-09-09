Un hecho inesperado y doloroso marcó la jornada del domingo en el Buin Zoo, cuando un serval terminó cazando a un guacamayo frente a visitantes y cuidadores, en medio de una actividad educativa para niños.

Según informó el bioparque, la guacamaya “salió de su línea natural de presentación para quedarse en una de las entradas del anfiteatro de forma tranquila y a la espera del término de la actividad”. En ese contexto, el felino —atento a los movimientos del ave— reaccionó de manera instintiva y la interceptó en pleno vuelo cuando intentaba volver a la mano de su cuidador.

El equipo logró arrebatarle el ave al animal y trasladarla de inmediato al Hospital Veterinario del recinto. “El rápido accionar del equipo de Bienestar Animal logró tomar al ave y derivarla al Hospital Veterinario de nuestra institución, donde recibió atención de urgencia. Pese a nuestros esfuerzos, lamentablemente falleció a las pocas horas producto de las heridas”, detallaron desde el zoológico.

El guacamayo había nacido en el propio Buin Zoo y, según señalaron, fue criado a mano por sus cuidadores, desarrollando un vínculo especial con ellos. “Esta situación, completamente fuera de lo normal y que no se había producido en los más de 10 años en que desarrollamos estas actividades, nos tiene profundamente dolidos”, expresaron desde la institución.

Un hecho inesperado y doloroso marcó la jornada del domingo en el Buin Zoo, cuando un serval terminó cazando a un guacamayo frente a visitantes y cuidadores, en medio de una actividad educativa para niños.

Según informó el bioparque, la guacamaya “salió de su línea natural de presentación para quedarse en una de las entradas del anfiteatro de forma tranquila y a la espera del término de la actividad”. En ese contexto, el felino —atento a los movimientos del ave— reaccionó de manera instintiva y la interceptó en pleno vuelo cuando intentaba volver a la mano de su cuidador.

El equipo logró arrebatarle el ave al animal y trasladarla de inmediato al Hospital Veterinario del recinto. “El rápido accionar del equipo de Bienestar Animal logró tomar al ave y derivarla al Hospital Veterinario de nuestra institución, donde recibió atención de urgencia. Pese a nuestros esfuerzos, lamentablemente falleció a las pocas horas producto de las heridas”, detallaron desde el zoológico.

El guacamayo había nacido en el propio Buin Zoo y, según señalaron, fue criado a mano por sus cuidadores, desarrollando un vínculo especial con ellos. “Esta situación, completamente fuera de lo normal y que no se había producido en los más de 10 años en que desarrollamos estas actividades, nos tiene profundamente dolidos”, expresaron desde la institución.

Finalmente, el zoológico anunció que revisará sus protocolos para evitar que un incidente similar vuelva a repetirse.

Ver video que contiene imágenes muy fuertes:

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/gap