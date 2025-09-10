Una denuncia de alto impacto sacudió a la comunidad educativa de San Antonio, en la Región de Valparaíso. La madre de un niño de 10 años, estudiante de tercero básico, acusó que su hijo fue víctima de una brutal agresión dentro de un colegio municipal.

La mujer presentó fotografías que evidencian las lesiones sufridas por el menor, quien resultó con heridas en distintas partes del cuerpo. Según relató al diario Líder de San Antonio, los hechos ocurrieron el pasado viernes 5 de septiembre, a la salida de los baños del establecimiento.

“Mi hijo me contó que fue al baño y había dos niños escondidos. Cuando iba saliendo le pusieron un polerón en la cara, lo amarraron de las manos, lo arrodillaron y lo ahorcaron con el banano que cargaba. Lo golpearon en el rostro, en todo su cuerpo, lo arrastraron por el patio y le partieron su cabecita”, afirmó la apoderada, visiblemente afectada.

La madre añadió que, tras la agresión, “le quitaron cinco mil pesos, unas monedas y su colación. Fue un asalto dentro del colegio”.

De acuerdo con su testimonio, los responsables serían estudiantes de séptimo u octavo básico, y el ataque ocurrió en horario de salida sin que inspectores ni personal del establecimiento intervinieran.

El menor ya había advertido señales previas. Según su relato, un día antes los mismos agresores lo habían amenazado con cortarle la palma de la mano. “Ahora entiendo por qué no quería ir al colegio, lloraba cada mañana. Mi hijo lleva tiempo siendo abusado por los mismos niños. Hoy está con trauma, no quiere volver”, lamentó la madre.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/gap