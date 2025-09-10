Lawrence Vigouroux: Buen rendimiento del arquero tuvo dos grandes atajadas un tiro al medio que dio al córner y otro tiro desde el costado que contuvo en dos tiempos. Su juego con los pies es sumamente seductivo. Es un meta que da garantías sin duda. Aprobó en estas dos jornadas.

Gabriel Suazo: Buen rendimiento de Suazo en la faceta defensiva sin embargo en la ofensiva esperábamos más de él ya que siempre es un agente importante en el ataque y hoy faltó eso, se extrañó.

Guillermo Maripán: El zaguero tuvo un partido bueno en la defensa pero también un error pudo costarle un gol sin embargo hoy el equipo charrúa no estuvo fino para la fortuna de los chilenos.

Paulo Díaz: Partido rescatable de Paulo en juego aéreo sin embargo ya vimos cuál es su falencia y es el pelotazo o el pase a veces arriesga demasiado y deja expuesto al equipo sin embargo cumplió bien. Uruguay para su fortuna no anotó pero estuvo bien el defensor.

Fabián Hormazábal: El lateral diestro fue el segundo mejor de la roja sin ninguna duda cada vez se le ve con más confianza y este se ve reflejado en su juego. Tuvo el tanto de la jornada también tras una buena jugada colectiva con Pizarro pero el lateral definía al cuerpo del arco desaprovechando una gran chance. En la defensa y ofensiva cumplió a cabalidad es sin duda uno de los jugadores a destacar en estas eliminatorias.

Rodrigo Echeverría: Buen partido del volante de los puntos altos en el medio. Este jugador le da un aire nuevo a la roja y en la faceta defensiva también porque cuando alguien tiene que ir a quitar el siempre dice presente.

Felipe Loyola: El volante tuvo un encuentro aceptable en el medio no fue su mejor partido pero cumplió además se ganó un amarilla que lo comprometió bastante por eso fue reemplazado en la segunda etapa.

Javier Altamirano: El volante que hoy estuvo de conductor tuvo un jornada normal sin destacar en demasía pero cumpliendo la labor a ratos demoraba mucho en entregar una asistencia y recibía las infracciones de los charrúas pero fue rendimiento fue bajando que uno puede pensar que el cansancio fue su peor enemigo.

Lucas Cepeda: El mejor del partido sin ninguna duda el agente ofensivo más importante de la roja y una de las grandes revelaciones de estas eliminatorias. El extremo se caracteriza por tener personalidad de probar con tiros desde fuera del área que sin duda ejerció daño. Un extremo velocista y potente. Medalla de oro para Lucas.

Benjamín Brereton: El delantero tuvo una jornada opaca a pesar de participar en escasas oportunidades en la primera etapa ya por la segunda tuvo grandes ocasiones a gol. De hecho tuvo 3 jugadas importantes a gol que no finiquitó de la mejor manera. Un cabezazo que se le fue apenas ancho pegado al poste, un remate dentro del arco que lo tiró lejísimos y la última donde hizo un gran desmarque y no le dio bien con la pierna zurda. Una jornada para el olvido del delantero. No pasó la prueba Big Ben.

Emiliano Ramos: El extremo pudo debutar en la roja adulta sin embargo no tuvo una gran jornada en la primera etapa estuvo un poco ausente en la zona ofensiva ya que un extremo siempre debe ser protagonista y ya recién en la segunda etapa tuvo la gran chance para reivindicarse pero erró de forma fea tenía a plena disposición el arco prácticamente vacío y mandó la pelota lejísimos del arco. Le costó asociarse y entenderse con sus compañeros.

Vicente Pizarro: El volante ingresó en la segunda etapa y apenas iniciaba el juego participó de una jugada trascendental en la roja con un pase espléndido a Hormazábal que este último definiría al cuerpo del arquero.

Gonzalo Tapia: El delantero apenas tuvo una gran jugada un centro que Paulo Díaz casi lograba anotar. Luego de eso no pudo hacer más.

Lucas Assadi: El volante entró bastante tarde y no tuvo participación importante en el juego. Muy ausente.

Alexander Aravena: Otro que entró sobre la hora con poco protagonismo en el ataque.

Ian Garguez: El lateral tuvo escasa participación tanto en la defensa como ofensiva

Nicolás Córdova: Aprobó satisfactoriamente el examen. Porque le dio dinámica al equipo, algo que no había mostrado anteriormente. Aparte, la inclusión de jugadores jóvenes (algunos debutantes) es otro punto a favor. Sigue invicto en los duelos con Bielsa y ganó muchos puntos para ser nominado definitivamente como el entrenador de La Roja Adulta

Nissin Alvo R . Fotos selección chilena

/José Pablo Verdugo