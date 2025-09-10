El estadio del Alto fue una caldera. Bolivia salió con valentía, intensidad y el empuje de su gente para superar a una Brasil irreconocible, sin rastro del tradicional ‘jogo bonito’. ‘La Verde’, que no disputa un Mundial desde Estados Unidos 1994, dio un paso gigantesco en su camino hacia 2026 con una actuación de carácter, fútbol y resistencia.

Brasil quiso imponer jerarquía desde el primer minuto con un córner forzado nada más empezar, pero Bolivia no se intimidó. En el 8’ Medina Román sirvió un centro raso que Villamil no alcanzó por poco, un aviso de lo que sería el guion del partido: ‘la Verde’ empujando y la Canarinha incómoda. Con la grada rugiendo, Bolivia buscaba sin descanso el gol, mientras Alisson se veía obligado a intervenir en un disparo de Miguel Terceros que pudo romper el marcador.

La Verde’ se sentía cómoda con balón, transformando posesión en llegadas constantes. Brasil, pausado y desconectado, apenas conseguía controlar los tiempos bajo la presión ambiental. La mala noticia llegó en el minuto 40: Medina cayó lesionado y tuvo que abandonar el campo. Pero el premio llegó antes del descanso: penalti convertido por Miguel Terceros, que adelantó a Bolivia y desató la fiesta en el estadio al filo del intermedio.

Terceros,héroe boliviano EFE

El inicio de la segunda mitad no cambió la película: Bolivia salió con la misma intensidad, mientras Brasil continuaba perdiéndose en un fútbol sin chispa. En el 59’ pareció activarse la Canarinha, pero fue un espejismo. Ancelotti movió el banquillo en el 60’ con cuatro cambios, tres de ellos en ataque y Marquinhos en defensa, buscando aire fresco y un giro radical. Sin embargo, la Verde sostuvo el pulso.

El esfuerzo tuvo un peaje: a la baja de Medina se sumaron en el segundo tiempo las lesiones de Vaca y Enzo Monteira, que encendieron las alarmas. Aun así, el equipo no se detuvo. Con el aliento de su gente y la ilusión intacta por volver a un Mundial tras tres décadas de ausencia, Bolivia resistió, golpeó y mantuvo su ventaja hasta el final. ‘La Verde’ volvió a creer, precisamente en el país donde vivió su última gran cita: Estados Unidos, sede también de la Copa del Mundo 2026.

El peligro de la delantera brasileña brilló por su ausencia EFE

El único que se salvó del naufragio brasileño fue Alisson, que con varias intervenciones evitó una goleada en El Alto. El ‘jogo bonito’ brilló por su ausencia, los cambios llegaron tarde y este Brasil “B”nunca encontró cómo jugar. Apenas pisó el área boliviana y careció de toda referencia ofensiva: la pólvora estuvo más mojada que nunca, por no decir directamente desaparecida.

/José Pablo Verdugo