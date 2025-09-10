Un ataque en el norte de Gaza terminó con la vida de cuatro soldados israelíes el lunes, entre ellos Gadi Cotal, hijo de chilenos. La emboscada fue atribuida a combatientes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas).

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el hecho ocurrió cerca de las 6:00 horas en un puesto de avanzada entre Jabaliya y el barrio de Sheikh Radwan. Cuatro integrantes de Hamas lanzaron un artefacto explosivo contra un tanque, que estalló causando la muerte de sus ocupantes: el teniente Matan Abramovitz y los sargentos Uri Lamed, Amit Arye Regev y Gadi Cotal.

La Comunidad Judía en Chile confirmó la identidad del joven de 20 años y lamentó su fallecimiento.

El origen familiar

La madre de Cotal, Andrea Ben Hamo, de origen chileno, se acercó al judaísmo a través del movimiento juvenil Hashomer Hatzair. Posteriormente, ella y sus padres se convirtieron a esa religión y emigraron a Israel, donde se estableció en un kibutz cercano a Tiberiades y formó una familia con Jorge Cotal. Allí nacieron sus cuatro hijos, siendo Gadi el menor de los varones.

La trayectoria de Gadi Cotal

Antes de ingresar al ejército en noviembre de 2024, Gadi colaboró como voluntario en comunidades cercanas a Gaza afectadas por el ataque del 7 de octubre de 2023. Apenas nueve días antes de su muerte había celebrado su cumpleaños número 20, según reportó Ynet Global.

El joven había crecido en el valle del Jordán y era el tercer soldado de su generación escolar en perder la vida en combate. Le sobreviven sus padres, un hermano mayor y dos hermanas menores.

Su madre recordó su último diálogo con él: “Nos dijo que se iba de Gaza porque se había registrado una avería en el tanque. Nos sentimos aliviados y le dijimos que se tomara su tiempo para arreglarlo. Pero al día siguiente, a las 6 de la mañana, ocurrió el desastre”.

Recuerdo de la familia

La familia lo describió como un apasionado de la música, los deportes y las artes marciales. También destacaron su compromiso con los niños, pues antes de ser reclutado fue voluntario en la evacuación de kibutz del sur, donde estableció lazos cercanos con una familia que lo “adoptó”.

Su hermano mayor, Sami, subrayó: “Se entregó en cuerpo y alma a todo lo que amaba”. Cotal planeaba continuar como comandante de tanque y más adelante establecerse en el sur de Israel para fortalecer las comunidades fronterizas, añadió Ynet Global.

