“Queda la sensación de un buen partido, de equiparar a un gran rival, de ver a muchos jugadores jóvenes debutar en la Selección. Había que atreverse a ver otros jugadores, me parece que rindieron. En la situación que estamos no es fácil”, señaló el técnico de La Roja en conferencia de prensa, que puede usted escuchar a continuación, gracias a la gentileza de TNT Sports

/josé pablo verdugo