Así como los venezolanos residentes en Chile se burlaron sin piedad por la pésima campaña de La Roja en las Clasificatorias, esta vez y tras la derrota 6-3 de la «vino tinto» ante Colombia, fue el momento de la esperada revancha para los hinchas nacionales.

He aquí algunos ejemplos:

/

Artículos relacionadosMás del autor