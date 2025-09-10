Selena Gómez disfrutó de sus últimos días de soltera con una celebración en Cabo, mientras se prepara para su matrimonio con el productor musical Benny Blanco, cuyo nombre legal es Benjamin Joseph Levin.

La actriz, de 33 años, compartió fotos y videos de la jornada, en los que lució un bikini blanco de la firma LSPACE —modelo Sunrise Shell en la parte superior y Lucia en la inferior— acompañado de un velo con la inscripción “futura novia”. La decoración incluyó grandes letras de globo que formaban la frase “Sra. Levin”, en alusión a su futuro apellido.

El compromiso de Gómez y Blanco fue anunciado en diciembre de 2024. En esa ocasión, la protagonista de “Solo asesinatos en el edificio” publicó una foto mostrando un anillo con la leyenda “el para siempre empieza ahora”.

Consultada recientemente por la planificación de la boda, Gómez explicó que ambos están concentrados en sus “propios empeños personales”, aunque adelantó que pronto dedicarán tiempo a definir “todos los detalles” del enlace.

A continuación la colección de bikinis de Selena Gómez:

