Selena Gómez disfrutó de sus últimos días de soltera con una celebración en Cabo, mientras se prepara para su matrimonio con el productor musical Benny Blanco, cuyo nombre legal es Benjamin Joseph Levin.

La actriz, de 33 años, compartió fotos y videos de la jornada, en los que lució un bikini blanco de la firma LSPACE —modelo Sunrise Shell en la parte superior y Lucia en la inferior— acompañado de un velo con la inscripción “futura novia”. La decoración incluyó grandes letras de globo que formaban la frase “Sra. Levin”, en alusión a su futuro apellido.

El compromiso de Gómez y Blanco fue anunciado en diciembre de 2024. En esa ocasión, la protagonista de “Solo asesinatos en el edificio” publicó una foto mostrando un anillo con la leyenda “el para siempre empieza ahora”.

Consultada recientemente por la planificación de la boda, Gómez explicó que ambos están concentrados en sus “propios empeños personales”, aunque adelantó que pronto dedicarán tiempo a definir “todos los detalles” del enlace.

A continuación la colección de bikinis de Selena Gómez:Selena Gomez Bikini Body Photos | Selena Gomez Bikini Body P… | FlickrEste es el bañador del verano 2023 según Selena GomezLa reflexión de Selena Gomez tras sus fotos en bikiniSelena Gomez: Miami Bikini Babe!: Photo 2723879 | Bikini, Selena Gomez Photos | Just Jared: Entertainment News

Bikini Selena 2010 : r/SelenaGomez

  • Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/gap

Artículos relacionadosMás del autor