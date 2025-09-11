Los ocho candidatos a La Moneda se enfrentaron por primera vez en un debate televisivo, que fue transmitido por Chilevisión.
Hasta ahí llegaron José Antonio Kast (Partido Republicano), Jeannette Jara (Partido Comunista), Evelyn Matthei (UDI), Franco Parisi (Partido De la Gente), Johannes Kaiser(Partido Nacional Libertario) y los independientes Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.
Y al final, independientemente de quién pueda sentirse ganador, las redes sociales no podían faltar con sus memes que le llegaron a todos los candidatos.
Aquí algunos ejemplos:
Hasta MEO está agarrando para el webeo a Jara: “Estás enojada y amurrada” jajajajaja que masacre
#TodosConKast #KastPresidente #debatechv #debatepresidencial pic.twitter.com/TUMlWbyF0e
— D я e S S 🔥 (@DRESTRUM__Pl) September 11, 2025
Se nota la baja intelectualidad de Jara… su primera pregunta: los bots 🙄 Dios Mío!!! Que grave, que importancia país 🙄 #debatechv #debatepresidencial pic.twitter.com/D0LCtjQUFM
— Andy🌸 (@Andy_leo__) September 11, 2025
Sólo vengo a cosificar a los candidatos y a la Matthei creo que se le ve estupendao el pelo más oscuro 💅#DebateChv pic.twitter.com/onxfAb0At9
— Memé 🎀 (@memeplume) September 11, 2025
Jajajaj "y cuántos años se requiere para que un inmigrante ilegal esté en Fonasa?
Wjajajajjajj #debateChv
Jodió jarita pic.twitter.com/v688Ouim7r
— Raúl Abarca Figueroa – soy del 💯% (@arrobazo) September 11, 2025
Eduardo Artés se pone hablar de Hitler en #DebateChv #debatepresidencial
Kast-usted había nacido (para el regimen nazi)?
Artés- no, y usted habla de jesucristo y tampoco había nacido… pic.twitter.com/iSPiakhT22
— Telebot (@sebalitio) September 11, 2025
Jarita terminando el debate #DebateChv pic.twitter.com/JU7KKWtD0D
— Vik::Thor (@SepulvedaSolari) September 11, 2025
