El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá un cierre dramático con un torneo de repechaje, diseñado para definir las dos últimas plazas disponibles para el certamen.

Este mini-torneo, que se celebrará en marzo de 2026, pondrá a prueba a seis selecciones de distintas confederaciones, que lo darán todo por un lugar en el evento global.

El nuevo formato del repechaje para el Mundial

El Torneo Clasificatorio se jugará con la participación de seis equipos: dos de la Concacaf y uno de la AFC (Asia), CAF (África), CONMEBOL (Sudámerica) y OFC (Oceanía). El formato será el siguiente:

Las dos selecciones mejor clasificadas en el Ranking Mundial FIFA tendrán un pase directo a las dos finales .

en el Ranking Mundial FIFA tendrán un . Las cuatro selecciones restantes se enfrentarán en dos semifinales .

se enfrentarán en dos . Los ganadores de las dos finales se clasificarán para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cómo se clasifica cada confederación

AFC (Asia): El cupo es para el ganador de una eliminatoria a doble partido entre los dos subcampeones de grupo de la cuarta ronda de clasificación. Asia tendrá, además, ocho plazas directas para el Mundial.

CAF (África): El clasificado a este torneo saldrá de una segunda ronda, que enfrentará en una fase de eliminación directa a los cuatro mejores segundos de la fase de grupos. África tiene nueve plazas directas.

Concacaf (América del Norte, Central y el Caribe): Dos plazas se destinarán al torneo. Estas serán para los dos mejores segundos de los tres grupos en la última ronda de clasificación, uniéndose a Canadá, México y Estados Unidos como anfitriones.

CONMEBOL (Sudamérica): Bolivia, el séptimo clasificado de la liga única de diez selecciones competirá en el repechaje. Los primeros seis clasificados obtendrán una plaza directa al Mundial.

OFC (Oceanía): El subcampeón de la final de su tercera ronda de clasificación, que en este caso es Nueva Caledonia, será el representante de su confederación en el torneo.

/José Pablo Verdugo