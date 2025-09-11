Charlie Kirk, influyente activista conservador y aliado cercano del expresidente Donald Trump, murió este miércoles tras recibir un disparo durante un acto público en la Utah Valley University, frente a cerca de dos mil asistentes, según relató a Fox News el excongresista Jason Chaffetz. Un video difundido del evento muestra el momento en que Kirk se desploma en su silla tras escucharse el disparo, desatando pánico en el recinto.

La universidad confirmó la existencia de disparos y emitió alertas instando a la población a permanecer en sus hogares. Una persona fue inicialmente detenida, aunque el portavoz Scott Trotter aclaró a The New York Times que no se trataba del autor. La policía universitaria, representada por Christine Nelson, se limitó a confirmar el despliegue de seguridad, mientras agentes del FBI y la ATF asumieron la investigación.

De acuerdo con Chaffetz, el ataque ocurrió durante la ronda de preguntas: “La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15-20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en ese momento se escuchó el disparo”.

Las reacciones políticas fueron inmediatas. Trump expresó en Truth Social: “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”. El vicepresidente JD Vance y el senador por Utah, Mike Lee, también pidieron solidaridad y oraciones. Desde el Partido Demócrata, Kamala Harris condenó el hecho en CNN: “La violencia política no tiene cabida en Estados Unidos. Condeno este acto, y todos debemos trabajar juntos para que esto no desemboque en más violencia”.

El director del FBI, Kash Patel, manifestó vía X: “Estamos monitoreando de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que involucró a Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley. Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados”.

Nacido en 1993 en Illinois, Kirk fue fundador de Turning Point, organización que buscó movilizar el voto joven a favor de valores conservadores y desempeñó un papel relevante en la campaña y posterior investidura de Donald Trump. Padre de dos hijos, su figura deja una huella significativa en el debate político estadounidense.

Hoy, la comunidad política permanece expectante ante la investigación oficial y enfrenta nuevamente el dilema de la violencia en un clima de polarización creciente.