Vea y escuche la conferencia de prensa de Sebastián Vegas

"LA PROGRAMACIÓN SE DEBE RESPETAR"

Sebastián Vegas afirmó que Colo Colo está listo para enfrentar a la U en la definición de la Supercopa para este domingo en Santa Laura.

— ESPN Chile (@ESPNChile) September 10, 2025