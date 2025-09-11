«Es un partido muy especial, sabemos que lo es de por sí por ser el clásico, pero también es el único título que podríamos tener en esta temporada«, señaló el defensa de Colo Colo, quien reiteró la disponibilidad de los albos para jugar el domingo en Santa Laura, contrariamente a lo que opinan en Universidad de Chile
Vea y escuche la conferencia de prensa de Sebastián Vegas
"LA PROGRAMACIÓN SE DEBE RESPETAR"
Sebastián Vegas afirmó que Colo Colo está listo para enfrentar a la U en la definición de la Supercopa para este domingo en Santa Laura.
"EL TEMA SELECCIÓN ES RESPONSABILIDAD DE TODOS"
Sebastián Vegas, defensa de Colo Colo, analizó el presente de La Roja y enumeró distintas tareas a mejorar por el bien del fútbol chileno.
