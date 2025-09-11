El primer cara a cara de los ocho candidatos presidenciales tuvo duros cruces en la conversación marcada por la seguridad, migración y el desempleo.

Sin embargo, uno de los fantasmas que sobrevoló el estudio de Chilevisión fue el Gobierno, objetivo de duros reproches de casi todos los abanderados.

Y en ese contexto, Jeannette Jara, la ex ministra del Trabajo y candidata comunista, recibió los dardos recurrentes, no sólo de José Antonio Kast, también de Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, Marco Enríquez Ominami e incluso de Eduardo Artés.

He aquí los videos de los momentos más polémicos del debate

/