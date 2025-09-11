Un total de 364 eventos de desórdenes y 108 personas detenidas fue el saldo que dejaron las manifestaciones del 11 de septiembre del año pasado en todo el país. Cifras que, en la conmemoración de los 51 años del Golpe de Estado, las autoridades buscan reducir y para lo cual se desplegará un plan de seguridad de dos días en 14 comunas de la Región Metropolitana.

La estrategia liderada por el Ministerio del Interior se comenzó a preparar desde comienzos de agosto, según señalan fuentes de La Tercera. Para ello se realizaron reuniones de coordinación con el Ministerio de Transporte, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, las policías y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), entre otros.

Tras el análisis se determinó que se hará un reforzamiento de seguridad en 14 comunas consideradas prioritarias. Se trata de Estación Central, Huechuraba, Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda, Quilicura, Lo Espejo, Pudahuel, Peñalolén, San Bernardo, Puente Alto, El Bosque, La Granja, La Pintana y San Joaquín.

En esas comunas Carabineros tendrá especial foco de resguardo, desplegando funcionarios de Control del Orden Público (COP), ya que se trata de lugares donde históricamente han existido incidentes, como por ejemplo en la Villa Francia en Estación Central, Lo Hermida en Peñalolén, o en ciertos puntos de Quilicura o La Pincoya en Huechuraba.

El despliegue

El detalle indica que para las Fiestas Patrias, se contempla el despliegue de 10.500 carabineros, de los cuales “cerca de 2.000 están dedicados exclusivamente a la conmemoración del 11 (de septiembre), focalizados en hacer operativos previos y presencia en esas horas”.

El despliegue considera servicios especiales de Carabineros como los que hubo el domingo en la tradicional romería al Cementerio General que permitió el control de muchos incidentes.

Para hacer frente a la nueva jornada de manifestaciones, para este “11-S” se trazó un plan de seguridad que contempla diferentes aristas e integra a las diferentes instituciones, medidas que se aplicarán en las diferentes zonas de la capital. Las autoridades, contemplan que desde la noche de este martes pueden comenzar a registrarse incidentes, tal y como ha ocurrido en años anteriores.

El transporte

El protocolo a aplicar en la conmemoración del Golpe de Estado, -según pudo conocer este medio- también contempla un resguardo, durante el día, de la seguridad en el entorno de los liceos emblemáticos, donde en fechas como esta suelen ocurrir manifestaciones de estudiantes, así como también ataques al transporte público, cortes de tránsito o enfrentamientos con la policía uniformada.

Por lo mismo, el plan considera una coordinación con el Ministerio de Transporte (MTT), con el fin de que ante eventuales manifestaciones, barricadas o cualquier hecho de violencia, se apliquen cambios de recorridos en el transporte público. De esta manera se busca evitar que se quemen buses o efectúen ataques al transporte.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Desde el MTT explicaron que, en el caso de las micros, “el horario punta del sistema Red Movilidad se adelantará a las 14 horas, de manera de entregar una adecuada conectividad. Junto con ello, habrá un constante monitoreo de los recorridos desde el Centro de Monitoreo de Buses del DTPM, y los Centros de Operaciones de Flota (COF) de cada empresa, y también información a los usuarios en redes sociales y el call center, en caso que se produzca algún desvío o manifestación”.

Para el Metro, desde la cartera de transporte afirmaron que la empresa estatal “estará monitoreando minuto a minuto las situaciones que pudiesen ocurrir en la red, tanto al interior como en el exterior de las estaciones, para de ser necesario activar medidas de carácter preventivo tales como accesos controlados, cierres temporales o anticipados”.

A nivel nacional, concluyen desde el MTT “también existe un plan de contingencia en las unidades de control de tránsito en coordinación con Carabinero, las delegaciones y los municipios para para velar por la correcta operación del tránsito y la movilidad en cada territorio”.

Seguridad en comisarías

Otro eje del plan de seguridad a aplicar durante este 11 de septiembre es el resguardo especial a las comisarías que habitualmente son atacadas con consignas políticas.

Imagen referencial – 54° Comisaría de Huechuraba.

Pese a eso, todas las medidas de seguridad para esta fecha, según señalan fuentes que conocen del despliegue, pueden variar según las alertas que puedan realizar diferentes organismos de inteligencia, ya sea de las policías o de la propia Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

