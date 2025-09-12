La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana definitivamente dio el visto bueno para que se juegue este domingo a las 15.00 hrs el partido entre Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio Santa Laura

Esto, pese a que el estadio de Unión Española está con trabajos en su interior por la instalación de las nuevas torres de iluminación.

En ese sentido fue muy importante la aclaración del gerente general de Unión Española, Sabino Aguad, quien afirmó que afirmó que el recinto de Independencia está en óptimas condiciones para recibir ambos partidos (se refería también al clásico de colonias, que tendrá como protagonistas a Uniónespañola y Audax Italiano).

VOCES EN CONTRA

Pero, así comola declaración de Aguad es un respaldo para el Delegado Presidencial, Gonzlo Durán, hay muchas otras voces que están en contra de su gestión.

Uno de ellos fue nada menos que el ministro de Segutidad, Luis Cordero, quien dijo:. “Quiero recordar lo que ya hemos insistido sobre este punto. Al Ministerio de Seguridad no le corresponde la autorización de los eventos masivos. Desde el punto de vista de la seguridad pública, la opinión del ministerio es que no puede ejecutarse ningún evento masivo, incluyendo un partido de fútbol, en un recinto que está en obras o que tiene obras”.

Quien llegó aún más allá fue Eric Aedo, vicepresidente de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile, quien a través de su cuenta de X comentó que “luego de lo ocurrido en Argentina y en el estadio Monumental, la seguridad de los hinchas y las familias que viven cerca de los estadios debe ser nuestra primera prioridad. La Supercopa entre Colo Colo y la U de Chile no puede jugarse en el Estadio Santa Laura, tanto el Alcalde como el ministro Cordero han sido claros al respecto, no existen las condiciones de seguridad. Dado que es responsabilidad del Delegado Gonzalo Durán, sepa usted delegado que, en caso de resultar una sola persona herida, arriesgará nuevamente una acusación constitucional”.

Y por la parte comercial, el restaurante Las Pipas de Einstein, ubicado en Independencia, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra la ANFP, la Delegación Presidencial Metropolitana y Carabineros.

Según el recurso, las autoridades dispusieron cierres de calles, restricciones de acceso, fuerte despliegue policial y prohibición de venta de alcohol en locales con patente vigente, lo que afecta el funcionamiento del restaurante en uno de sus fines de semana más importantes, justo antes de Fiestas Patrias.

Los abogados del establecimiento califican estas medidas como “ilegales y arbitrarias”, señalando que impiden la actividad económica lícita, restringen la circulación de clientes y generan un trato desigual frente al comercio ambulante que opera en el sector sin supervisión.

Según los cálculos del restaurante, las pérdidas proyectadas podrían superar los 8 millones de pesos en un solo día, además del daño reputacional y patrimonial que implicaría.

/José Pablo Verdugo