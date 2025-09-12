PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 23 – LIGA DE PRIMERA 2025:

Viernes 12 de septiembre:

    • Coquimbo Unido vs. Ñublense – 18:00 horas – Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso – Desde las 17:30 por TNT Sports Premium y HBO Max
    • Unión La Calera vs. Everton – 20:30 horas – Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar – Desde las 20:15 por TNT Sports Premium y HBO Max
Sábado 13 de septiembre:

    • Unión Española vs. Audax Italiano – 12:30 horas – Estadio Santa Laura – Desde las 12:00 por TNT Sports Premium y HBO Max
    • Palestino vs. O’Higgins – 15:00 horas – Estadio Municipal de La Cisterna – Desde las 14:40 por TNT Sports Premium y HBO Max
    • Cobresal vs. Huachipato – 17:30 horas – Estadio El Cobre – Desde las 17:10 por TNT Sports Premium y HBO Max
    • Deportes Limache vs. Universidad Católica – 20:00 horas – Estadio Bicentenario Lucio Fariña Fernández – Desde las 19:40 por TNT Sports Premium y HBO Max
DUELOS REPROGRAMADOS POR SUPERCOPA:

 

Viernes 26 de septiembre:

 

  • Colo Colo vs. Deportes Iquique – 19:00 horas – Estadio Monumental – Desde las 18:30 por TNT Sports Premium y HBO Max

Domingo 28 de septiembre:

  • Deportes La Serena vs. Universidad de Chile – 15:00 horas – Estadio La Portada – Desde las 14:30 horas por TNT Sports Premium y HBO Max

