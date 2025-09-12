El fútbol chileno se ve remecido por una grave denuncia. La actriz Nicole Block acusó públicamente a un conocido exjugador de la Selección Chilena de abuso sexual. A través de un video en su cuenta de Instagram, Block relató entre lágrimas un encuentro con el deportista, a quien no nombró directamente, pero describió como un «ex de La Roja, actual jugador de la UC y llamado como un perro».

El detonante de la denuncia fue una reciente aparición del futbolista en un podcast, donde este negó haber usado aplicaciones de citas. Block explicó que su sangre hirvió al escucharlo, ya que fue a través de una de estas aplicaciones, Bumble, que se contactó con él hace un mes. La actriz relató que el futbolista la trató de forma cariñosa desde el inicio, una «bandera roja» que lamenta no haber notado a tiempo.

Según el testimonio de la actriz, se encontraron en el Paseo Los Domínicos. Al verse, él intentó besarla a la fuerza, a lo que ella se opuso de inmediato. «No te conozco, no te voy a besar. Por quién chucha seas, no sé qué te crees. Ahí debí irme», lamentó Block.

La situación escaló al subirse al auto del jugador. La actriz entregó detalles sensibles de lo ocurrido: «Me trató de besar a la fuerza, le dije que no, fui súper clara (…) Después el tipo se baja el pantalón, saca su pene, me agarra del cuello rápidamente, me empuja… le digo: ‘¡se te van a enfriar las pizzas, ¿Qué te pasa?!’».

«Me pide que tiremos ahí en su auto, le digo que no, me insiste con el cuello… Este gallo me acosó», denunció la intérprete. La actriz cerró su relato advirtiendo sobre los peligros de las aplicaciones de citas. «Me siento ultrajada, denigrada, humillada. No le voy a echar toda la culpa, siempre hubo fifty-fifty, pero gallos como él no deberían estar…», concluyó Nicole Block.

Contexto de la denuncia

Si bien Nicole Block no mencionó nombres, las pistas que proporcionó en su video apuntan a Gary Medel. El futbolista, apodado el «Pitbull», apareció hace unos días en un podcast hablando sobre su experiencia con la misma aplicación de citas que la actriz mencionó en su relato.

