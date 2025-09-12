Este 11 de septiembre se cumplieron 52 años del golpe de Estado, fecha en la que distintas organizaciones realizaron actos de homenaje a las víctimas del regimen militar. Aunque gran parte de la jornada transcurrió sin incidentes, al caer la noche emergieron focos de violencia en distintos puntos de Santiago.

En Quilicura, dos buses del transporte público fueron vandalizados, uno de ellos a pocos metros del terminal de buses, en avenida Marcoleta con San Luis. En paralelo, Carabineros informó a través de su cuenta de X que en Pedro Aguirre Cerda, en la intersección de Clotario Blest con Avenida Departamental, se levantaron barricadas y se registraron ataques contra efectivos policiales. Según la institución, el personal de Control de Orden Público (COP) intervino “con sus medios para restablecer el orden”.

Los hechos más graves ocurrieron en Cerro Navia, donde Carabineros reportó “graves desórdenes públicos en Calle Mapocho con Huelén”. En el lugar, encapuchados utilizaron armas de fuego y artefactos incendiarios contra funcionarios policiales, exponiendo también a transeúntes. La policía informó además que una turba atacó con objetos contundentes la 54° Comisaría de Huechuraba.

Producto de los enfrentamientos, un carabinero resultó herido en el rostro y fue trasladado al hospital institucional.

Otros incidentes se concentraron en Estación Central, en la Villa Diego Portales, donde videos difundidos muestran el uso de fuegos artificiales y una fogata de grandes dimensiones. Más temprano, pasadas las 19:00 horas, se registraron interrupciones del tránsito en la Alameda: primero en la intersección con Teatinos y luego en Cienfuegos, donde grupos intentaron levantar barricadas. En ambos casos, Carabineros logró restablecer la circulación vehicular.