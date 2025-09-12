El debate siguió dando que hablar en redes sociales y ayer fue tendencia «Hasta Meo» en referencia a las veces en que Enriquéz- Ominami festino con la candidata comunista Jenatte Jara.
He aquí algunos ejemplos:
La candidata se enojó, se molestó y no quiso responder……Estaba tan picada que hasta MEO se rio de ella. No fue capaz de argumentar, solo atacar.@jeannette_jara es vergonzosa, lo bueno es que ahora es evidente.
Dijo yo elijo a los debates porque no sirvo al empresariado…. Tres… pic.twitter.com/EinvPE2FNl
— 🇨🇱DomiVial💘 antiwoke y anticomunista (@Domivial11) September 11, 2025
Hasta MEO le tiró la cadena a la comunista Jara 😅 pic.twitter.com/SptWrspp0s
— 𝔸𝕟𝕘𝕖𝕝 𝔻𝕖 𝕃𝕒 ℂ𝕣𝕦𝕫 ✝️🇨🇱 (@AngelDLaCruz_) September 11, 2025
Hasta MEO 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/QuqoXJhm7d
— ✠ Chileno Briones Terrana ✠ 🇨🇱✯11/09/1973☭⃠👊62% (@Briomitter) September 11, 2025
Resumen del debate,. Hasta MEO se desquito con jarita #DebateChv parisi kast jara kaiser Matthei pic.twitter.com/mj4aoIpcHN
— Ivan S (@ser_disast) September 11, 2025
