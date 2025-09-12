El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió este viernes a la reciente condena de 27 años de prisión dictada contra el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por su presunta responsabilidad en el intento de golpe de Estado ocurrido en 2022. En paralelo, cuestionó duramente las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, quien valoró el fallo del Tribunal Supremo brasileño.

Kast pone en duda imparcialidad del Poder Judicial brasileño

En conversación con radio Infinita, el exdiputado fue consultado sobre el proceso judicial que enfrenta Bolsonaro, con quien ha sostenido diversos encuentros políticos en el pasado.

“Él realizó políticas anticorrupción, en rebajas tributarias, en el aceleramiento de procesos burocráticos y en combatir el crimen organizado, donde hubo una baja ostensible”, destacó Kast, antes de matizar:

“Siempre tuvo ahí una manifestación en contra del Poder Judicial. El Poder Judicial allá, ustedes saben, son pocos jueces, la mayoría nombrados en el periodo anterior. Uno tiene que ser respetuoso de las resoluciones judiciales”.

Kast agregó que, en sus visitas a Brasil, ha podido observar una situación que califica de preocupante: “He visto que hay claramente una disputa política que no corresponde entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Y en algunos casos también con el Poder Ejecutivo. Eso es evidente. Hay jueces con ideología muy marcada, y lo han hecho ver en resoluciones contra medios de comunicación y diarios digitales. Han entrado en una disputa política, lo que no corresponde”.

Críticas a Boric por pronunciarse sobre el caso Bolsonaro

El abanderado republicano también aprovechó de cuestionar el pronunciamiento del Presidente Gabriel Boric, quien, a través de redes sociales, se refirió favorablemente a la condena impuesta a Bolsonaro.

“Creo que se ha caracterizado por el mal manejo en las relaciones internacionales. Ha tenido una serie de opiniones en temas internacionales que yo no comparto para nada”, señaló Kast.

Estas declaraciones surgen luego de que el mandatario chileno publicara el siguiente mensaje en su cuenta oficial de X (ex Twitter): “Mis respetos a la democracia brasileña que resistió un intento de golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables. Trataron de destruirla y hoy termina fortalecida”, escribió Boric, en una clara muestra de respaldo al fallo del Supremo Tribunal Federal de Brasil.

La condena contra Bolsonaro, y las reacciones internacionales que ha generado, se han convertido en un nuevo eje de tensión en el debate político latinoamericano. Mientras algunos líderes celebran el fallo como una señal de fortaleza institucional, otros —como José Antonio Kast— cuestionan la imparcialidad del proceso judicial y alertan sobre una presunta judicialización de la política en Brasil.

