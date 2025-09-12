La icónica pieza teatral Chilena, «La Pérgola de las flores», estará en cartelera del 16 al 19 de septiembre a las 19 horas, en el espacio Diana.

A 65 años del estreno del clásico de Isidora Aguirre musicalizado por Francisco Flores del campo, Gustavo Becerra, junto al colectivo mutante, nos presenta su versión del musical, La pérgola de las flores en concierto

En el rol de la Carmela: Ambar Villalobos, Tomasito: Rodrigo Meza, junto a un elenco de 18 artistas en escena dan vida al Musical, más icónico del teatro nacional, que rescata con profundo sentimiento nuestra identidad popular. Bajo la dirección y adaptación de: Gustavo Becerra, la dirección Musical, está a cargo de Germán Silva, las coreografías son de: Catalina Correa y Claudia Silva, el vestuario y dirección de Arte es de: María Paz Gutiérrez y Producción General es de: colectivo, mutante más una banda sonora de excepción, Swing del Mono.

EL DIRECTOR … Gustavo Becerra, dramaturgo, actor, comediante, y músico, ha realizado: telenovelas, cine y grabaciones musicales con su banda swing del mono; un personaje importante de nuestro espectáculo nacional, de larga trayectoria; un artista que está en continua renovación. La actuación y la música son sus verdaderas pasiones, Gustavo Becerra, más conocido como el guatón de la fruta. Rostro de watt por más de 20 años e integrante estable del programa de Chilevisión. «Detrás del muro». (fuente: Zurita Press Agency)