El plantel de Universidad de Chile en su último entrenamiento le dio gran importancia a la parte física

https://twitter.com/udechile/status/1965804404810068255

En cuanto a novedades para el partido del domingo vuelve al arco Gabriel Castellón, siendo la principal reaparición en el conjunto azul, puesto que Israel Poblete el otro jugador del equipo titular no se alcanzó a recuperar de su desgarro

las ausencias para el domingo se suman también el defensor Nicolás Ramírez, quien no ha podido entrenar con normalidad debido a un desgarro y Lucas Di Yorio, quien arrastra una lesión en los meniscos de la rodilla izquierda desde hace meses, pero que ha estado llevando partido a partido para no pasar por el quirófano, pero pareciera que ya no puede prolongar más la intervención que algunos señalan podría llevarse a cabo este mismo viernes

HABLÓ JAVIER ALTAMIRANO.

Escuche lo que dijo Javier Altamirano tras el último entrenamiento realizado por los azules en el CDA

