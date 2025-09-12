La fecha comienza y termina a lo grande, ya que el lunes un clásico nortino: Deportes Copiapó v/s Deportes Antofagasta
Viernes 12 de septiembre:
- 16:00 horas, Santiago Morning vs Universidad de Concepción, Municipal de La Pintana, TNT Sports, HBO Max.
Sábado 13 de septiembre:
- 12:30 horas, Magallanes vs Deportes Temuco, Municipal de San Bernardo, TNT Sports, HBO Max.
- 15:00 horas, Curicó Unido vs San Luis de Quillota, Municipal de Molina, TNT Sports, HBO Max.
Domingo 14 de septiembre:
- 12:00 horas, Cobreloa vs Deportes Recoleta, Zorros del Desierto, TNT Sports, HBO Max.
- 12:00 horas, Rangers vs Unión San Felipe, Manuel Moya Medel, HBO Max.
- 17:30 horas, San Marcos de Arica vs Deportes Concepción, Carlos Dittborn, HBO Max.
- 17:30 horas, Santiago Wanderers vs Deportes Santa Cruz, Lucio Fariña Fernández, TNT Sports, HBO Max.
Lunes 15 de septiembre:
- 20:00 horas, Deportes Copiapó vs Deportes Antofagasta, Luis Valenzuela Hermosilla, TNT Sports, HBO Max.