El Servicio Electoral (Servel) realizó este viernes el sorteo oficial del orden en que aparecerán los candidatos presidenciales en la papeleta para la primera vuelta de las elecciones del 16 de noviembre de 2025. La instancia también definió la ubicación de las 11 listas parlamentarias declaradas para los comicios.

Así se definió el orden en la papeleta presidencial

Según lo informado por el organismo, para determinar el número que corresponde a cada candidatura, se considera que el primer dígito sorteado se asigna al candidato cuya postulación fue declarada primero, y los números restantes se asignan en orden correlativo según la fecha de inscripción ante el Servel.

Orden de los candidatos presidenciales en la papeleta:

Franco Parisi (Partido de la Gente) Jeannette Jara (Pacto Oficialismo) Marco Enríquez-Ominami (Independiente) Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario – PNL) José Antonio Kast (Partido Republicano y Partido Social Cristiano) Eduardo Artés (Independiente) Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas) Harold Mayne-Nicholls (Independiente)

Con esta resolución, queda oficializado el orden numérico que tendrán los aspirantes a La Moneda en la papeleta que recibirán los ciudadanos en la primera vuelta presidencial.

Orden de las listas parlamentarias

Junto con la papeleta presidencial, el Servel también sorteó el orden en que aparecerán las 11 listas de candidatos al Congreso Nacional, las cuales competirán por escaños en la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado, según corresponda.

Este es el resultado del sorteo:

A. Partido Ecologista Verde

B. Verdes Regionalistas y Humanistas

C. Unidad por Chile

D. Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista

E. Amarillos por Chile

F. Partido de Trabajadores Revolucionarios

G. Partido Alianza Verde Popular

H. Popular

I. Partido de la Gente

J. Chile Grande y Unido

K. Cambio por Chile

Con el sorteo realizado, el Servel avanza en la preparación logística y técnica de las elecciones generales de noviembre, donde se renovarán, además de la presidencia, escaños parlamentarios y consejeros regionales.

La información completa del sorteo será publicada oficialmente en el sitio web del Servel, junto con la nómina final de candidaturas aceptadas.

