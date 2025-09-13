En el otro encuentro jugado ayer viernes, Unión La Calera se impuso por la cuenta mínima a Everton
PROGRAMACIÓN y RESULTADOS DE LA FECHA 23 – LIGA DE PRIMERA 2025:
Viernes 12 de septiembre:
- Coquimbo Unido 2-1 Ñublense – 18:00 horas – Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso
Goles: 0-1, 68′ Lorenzo Reyes (ÑUB); 1-1, 82′ Nicolás Johansen (COQ); 2-1, 90+3′ autogol de Pablo Calderón (COQ)
Unión La Calera 1-0 Everton – 20:30 horas – Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar –
Gol: 1-0, 39′ Martín Hiriart (ULC)
Sábado 13 de septiembre:
- Unión Española vs. Audax Italiano – 12:30 horas – Estadio Santa Laura – Desde las 12:00 por TNT Sports Premium y HBO Max
- Palestino vs. O’Higgins – 15:00 horas – Estadio Municipal de La Cisterna – Desde las 14:40 por TNT Sports Premium y HBO Max
- Cobresal vs. Huachipato – 17:30 horas – Estadio El Cobre – Desde las 17:10 por TNT Sports Premium y HBO Max
- Deportes Limache vs. Universidad Católica – 20:00 horas – Estadio Bicentenario Lucio Fariña Fernández – Desde las 19:40 por TNT Sports Premium y HBO Max
DUELOS REPROGRAMADOS POR SUPERCOPA:
- Colo Colo vs. Deportes Iquique – 19:00 horas – Estadio Monumental – Desde las 18:30 por TNT Sports Premium y HBO Max
Domingo 28 de septiembre:
- Deportes La Serena vs. Universidad de Chile – 15:00 horas – Estadio La Portada – Desde las 14:30 horas por TNT Sports Premium y HBO Max
