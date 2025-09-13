Comentando el gol del empate del Sevilla ante Elche – que se produjo tras una habilitación de taco del chileno- el técnico se deshizo en elogios para el tocopillano

Así fue la gran jugada de Alexis Sánchez que derivó en el gol del empate del Sevilla ante el Elche (video de todo lo que hizo el chileno desde que entró a la cancha en el segundo tiempo, cuando su equio perdía 1-2 en casa):

ÉSTO OPINÓ LA PRENSA DE ANDALUCÍA:

Alexis El único que creó fútbol en los últimos metros. Taconazo de distinción. (El Diario de Sevilla)

ALEXIS SÁNCHEZ: BIEN. Salió sin bastón. Muy participativo y asistente.(ABC de Sevilla)

Y ÉSTO DIJO MATÍAS ALMEYDA, EL ENTRENADOR DEL SEVILLA

“Nuestro segundo gol, si ayer ven el entrenamiento, era muy parecido al de hoy. Alexis y Peque, los dos estaban volando. Me hubiese gustado ponerlos cuando íbamos empatados, pero resultó igual. Yo hablo bastante con los futbolistas. Todos son importantes y tienen que estar preparados para 10 minutos, 30 o para todo el campeonato”

