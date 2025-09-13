La temporada de Unión Española ha sido desastrosa y su lucha por salir del fondo de la tabla de posiciones pareciera ser que nunca se acaba. Al medio día de hoy en el Estadio Santa Laura los hispanos cayeron por 4-3 ante Audax Italiano en un nuevo clásico de colonias. Pese a estar ganando hasta los 87 minutos, terminó por dejar escapar 3 puntos valiosos en su lucha por no descender.

El equipo de Miguel Ramírez había comenzado de excelente manera al estar 2-0 arriba del marcador, gracias a los goles de Matías Marín a los 24 minutos, luego de una gran jugada colectiva y del propio Aránguiz con un cabezazo a los 31′, que fue validado por el VAR.

El segundo tiempo fue otro partido. Apenas iniciado, Eduardo Vargas descontó a los 46 y Leonardo Valencia igualó desde los doce pasos a los 53′, estableciendo un empate momentáneo en el inicio de la segunda mitad.

Pablo Aránguiz a los 69′ mediante lanzamiento penal le dio un nuevo respiro a Unión, sin embargo todo se derrumbaría cuando Franco Troyansky, anotó el empate con un cabezazo a los 87′y luego le dio la victoria a sus equipo en los descuentos (90+1′), para terminar yéndose expulsado a los 90+7′ por doble amarilla.

Con esta derrota, Unión Española se mantuvo penúltimo con 17 puntos y deberá esperar hasta octubre, luego del Mundial sub 20, para volver a la acción en el torneo, ante Huachipato. Por su parte, el cuadro de Juan José Ribera quedó en el segundo puesto con 40 unidades, antes de afrontar las semifinales de Copa Chile ante los acereros.

Por Ignacio Soto Bascuñán