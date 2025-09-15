El meteorólogo de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, confirmó lo que muchos esperaban evitar: las lluvias estarán presentes durante el fin de semana largo de Fiestas Patrias, afectando a Santiago y gran parte del país.

En un informe para Meganoticias.cl, Sepúlveda detalló que las precipitaciones avanzarán de sur a norte entre el miércoles 17 y el domingo 21 de septiembre. El miércoles, comenzarán en sectores de las regiones de Los Lagos y Aysén; el jueves se extenderán entre Biobío y Aysén; el viernes se registrarían chubascos locales desde Maule a Aysén; y el sábado afectarán desde Valparaíso hasta Los Lagos. Las celebraciones culminarían el domingo con lluvias entre el centro de Coquimbo y Maule.

En la Región Metropolitana, las precipitaciones llegarán el sábado 20 y el domingo 21. Hasta entonces, el pronóstico muestra nubosidad variable y temperaturas relativamente estables.

Miércoles 17: cielo mayormente nublado, nieblas matinales y temperaturas entre 8 y 20 °C.

Jueves 18: cubierto en el surponiente, despejado en Santiago, con extremas de 6 y 22 °C.

Viernes 19: despejado en la mañana, nubosidad desde el mediodía, con 5 a 20 °C.

Sábado 20: primeras precipitaciones en la tarde, tras una mañana soleada; extremas de 6 a 16 °C.

Domingo 21: lluvias intermitentes y temperaturas entre 8 y 12 °C.

Sepúlveda subrayó que las celebraciones en la capital cerrarán bajo condiciones inestables, lo que obliga a planificar con anticipación actividades y traslados.

