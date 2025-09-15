Cada vez son más! Con las amigas siempre cómplices, en manada, con los pololos o esos amigos especiales para fuera del estadio, la presencia de la hinchada femenina de la U se siente en todo el país cuando se acercan a la cancha. Sea en Grecia con Campo de Deportes, cerca de la estatua del “pilucho”, por calle Santa Laura o Plaza Independencia, aproximándose al Lucio Fariña o en cualquier escenario donde la U se presente y siempre es mayoría, allí está su alentadora y atractiva presencia.

Son ellas las que incluso cargando los bebés o soltando los chiquitines en las tribunas llegan a aplaudir a sus ídolos cuando enfilan hacia el campo de juego, alentándolos a lograr el triunfo. Ellas, las que alientan hasta romper la voz, las que estallan con cada gol de la U en un orgasmo futbolero.

Su variedad asombra: metaleras, pelolais, punks, pokemonas, skaters, góticas, estudiantes, trabajadoras, mamás, famosas, anónimas o mayores, todas azules. Las locas amigas de la chela y el porro, las que se juntan a la salida de la U, la que llegó para siempre porque el papá la trajo de chica, o la que acompañó al novio y lo perdió, pero nunca más se fue del alero y cobijo del chuncho.



Todas, si son bullangueras y enfundadas en la camiseta, sienten esa pasión en comunión profunda y única.

La U de estos tiempos no sería lo mismo sin ellas: las bellas bullangueras.



Tal vez no esté tan claro el por qué eligieron y cantan la emocionante salida del León, lo concreto es que es un virus que no te abandonará jamás!