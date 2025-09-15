Universidad Católica fue otro de los grandes ganadores de la fecha y ya comienza a mirar desde muy cerca la Copa Libertadores de América
PROGRAMACIÓN y RESULTADOS DE LA FECHA 23 – LIGA DE PRIMERA 2025:
Viernes 12 de septiembre:
-
- Coquimbo Unido 2-1 Ñublense – 18:00 horas – Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso
Goles: 0-1, 68′ Lorenzo Reyes (ÑUB); 1-1, 82′ Nicolás Johansen (COQ); 2-1, 90+3′ autogol de Pablo Calderón (COQ)
Unión La Calera 1-0 Everton – 20:30 horas – Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar –
Gol: 1-0, 39′ Martín Hiriart (ULC)
Sábado 13 de septiembre:
-
- Unión Española 3-4 Audax Italiano – 12:30 horas – Estadio Santa Laura –
Goles: 1-0, 24′ Matías Marin (UE); 2-0, 29′ Pablo Aránguiz (UE); 2-1, 47′ Eduardo Vargas (AUD); 2-2, 54′ Leonardo Valencia, de penal (AUD); 3-2, 70′ Pablo Aránguiz, de penal (UE); 3-3, 88′ Franco Troyansky (AI); 3-4, 90′ Franco Troyansky (AI) Incidencia: 90+4′ Expulsado Franco Troyansky (AUD)
Palestino 1-2 O’Higgins – 15:00 horas – Estadio Municipal de La Cisterna –
Goles: 0-1, 7′ Maximiliano Romero (OHI); 0-2, 67′ Maximiliano Romero (OHI); 1-2, 70′ Joe Abrigo (PAL)
Cobresal 3-2 Huachipato – 17:30 horas – Estadio El Cobre – Desde las 17:10 por TNT Sports Premium y HBO Max
Goles: 0-1, 2′ Maximiliano Gutiérrez (HUA); 1-1, 32′ César Munder (CBS); 2-1, 61′ Jorge Henríquez (CBS); 3-1, 65′ Diego Coelho (CBS); 3-2, 84′ Renzo Malanca (HUA) Incidencias: Christopher Barrera (CBS) fue expulsado a los 16′ y José Castro (HUA) a los 48′
Deportes Limache 0-1 Universidad Católica – 20:00 horas – Estadio Bicentenario Lucio Fariña Fernández –
DUELOS REPROGRAMADOS POR SUPERCOPA:
- Colo Colo vs. Deportes Iquique – 19:00 horas – Estadio Monumental – Desde las 18:30 por TNT Sports Premium y HBO Max
Domingo 28 de septiembre:
- Deportes La Serena vs. Universidad de Chile – 15:00 horas – Estadio La Portada – Desde las 14:30 horas por TNT Sports Premium y HBO Max
TABLA DE POSICIONES:
/José Pablo Verdugo