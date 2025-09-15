Marshall S. Billingslea, exsubsecretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, denunció la existencia de un búnker subterráneo oculto bajo el Terminal Rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en La Guaira, muy próximo a la sede del Grupo Aéreo Presidencial N.° 4.

Billingslea, quien semanas atrás reveló detalles sobre la boda de la hija del mayor general chavista Vladimir Padrino López, describió en redes sociales las características de la construcción: más de cinco niveles subterráneos, 40 metros de profundidad y alrededor de 15 mil metros cuadrados.

El exfuncionario afirmó que el recinto se ubica justo debajo de la sala de llegadas presidenciales y estaría equipado con sala de estar con VTC, alojamientos, gimnasio, sistema de refrigeración y cocina suficiente para sostener a 150 personas durante cuatro meses, además de oxígeno para 25 días.

De acuerdo con Billingslea, la seguridad del complejo estaría en manos de la inteligencia cubana y contaría con una conexión directa al hangar presidencial. El exsubsecretario acompañó su denuncia con una imagen satelital del Terminal Rampa 4.

