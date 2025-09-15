Salvo algunos casos específicos y muy puntuales, las tres encuestas conocidas el fin de semana no movieron mucho el tablero en las preferencias de los encuestados, lo que hace suponer que – salvo algún hecho muy imprevisto- los votantes de noviembre ya tienen su panorama más o menos claro

CADEM

Tras el debate presidencial, Evelyn Matthei (UDI) marcó un alza en las preferencias en la pregunta con alternativas dadas: «Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y los candidatos fueran… ¿Por quién votaría?«, por segunda semana consecutiva, según la nueva publicación de la encuesta Cadem, correspondiente a hoy domingo 14 de septiembre.

CRITERIA

la segunda encuesta Agenda Criteria de septiembre -y la primera de esta empresa tras el debate presidencial del miércoles- que señala que, si la elección fuera este domingo, la candidata oficialista Jeannette Jara lidera las preferencias con 29%, seguida por el republicano José Antonio Kast con 27% (ambos con el mismo apoyo de la semana pasada), seguidos por la postulante de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con 13% (cuatro puntos menos que hace siete días).

Les siguen el libertario Johannes Kaiser que alcanza 10% (dos puntos más que hace siete días) y Franco Parisi con 7% (misma cifra de la semana pasada), Harold Mayne-Nicholls con 3% (un punto más que la encuesta anterior), Marco Enríquez-Ominami con 2% y Eduardo Artés con 1% (ambos con un punto más que la semana pasada).

En relación a preferencias espontáneas, Jara ocupa el primer lugar con 28% (dos punto menos que la semana pasada), seguido por Kast con 27% (un punto menos que hace siete días) y Matthei con 13% (tres punto menos que la semana pasada).

Segunda vuelta presidencial. En este escenario, Kast se impondría a Jara por 11 puntos (46% vs 35%), mientras que Matthei también ganaría a la candidata oficialista (40% vs 33%).

En un escenario contra Parisi, Jara alcanza 34% frente al 31% del economista y un 35% de votos nulos o blancos.

Jara también tiene ventaja frente a Kaiser: 36% vs 34%, con un 30% de nulos o blancos.

Imagen de candidatos presidenciales. En relación a la evaluación de imagen positiva entre quienes conocen a los candidatos, esta muestra estabilidad en los tres principales nombres.

José Antonio Kast lidera con 41% (un punto menos que la semana pasada).

Evelyn Matthei y Jeannette Jara se mantienen con 36% y 35% respectivamente

Johannes Kaiser sube a 32% (4 puntos más que hace siete días) y Harold Mayne-Nicholls sorprende con un salto de 11 puntos, alcanzando 31%

Franco Parisi mejora a 24% (3 puntos más que hace una semana), mientras que Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés empatan en 14%.

PANEL CIUDADANO

Según la última encuesta Panel Ciudadano UDD, publicada el sábado, José Antonio Kast bajó tres puntos tras el primer debate televisado entre los ochos candidatos a la Presidencia de la República, siendo quien más cayó entre los postulantes. Jeannette Jara, por su parte, se mantuvo y comparte el primer lugar con Kast.

El candidato del Partido Republicano descendió desde el 27% obtenido la semana pasada al 24% de las preferencias, misma cifra que la abanderada del pacto Unidad por Chile, quien no registró variaciones en relación al sondeo anterior.

En el tercer lugar está la representante de Chile Vamos y Demócratas, Evelyn Matthei, con 16%, bajando dos puntos tras el debate. Más atrás aparecen Johannes Kaiser (PNL) con 10% (+4), Franco Parisi (PDG) con 9% (-1), Harold Mayne-Nicholls con 4% (+2), Marco Enríquez-Ominami con 2% (sin variación) y Eduardo Artés con 1% (sin variación).

Un 5% declaró que no sabe por quién votar o que votaría por un candidato distinto a los que están inscritos, mientras que otro 5% dijo que votará nulo o no votará.

