Los «bullangueros hicieron de las suyas en las calles de Santiago celebrando la obtención de la Supercopa (lo que es muy repudiable por cierto).
Pero también hicieron de las suyas en redes sociales para burlarse del «archirrival». Y aqyí destacmos el ingenio que brotó espontáneamente tras la goleada por 3-0 a Colo Colo
CANTEMOS TODOS PORQUE EL BULLA ESTA DE FIESTA, CANTEMOS TODOS PORQUE EL BULLA ES CARNAVAAL!!
CANTEMOS TODOS PORQUE EL INDIO YA ES PASADO Y HA QUEDADO DEMOSTRADO QUE EL BULLA ES MAS POPULAR!! 🤩🤘🏻💙❤️#VamosLaU pic.twitter.com/6qwJkrIjBh
— exponsista_ (@exponsista_) September 14, 2025
@DPR_RM @Duranbaronti @ANFPChile
LES ADVERTIMOS QUE SUSPENDIERAN PARA QUE FUERA MÁS COMPETITIVO Y COMO QUERÍAN SALVAR EL AÑO A TODA COSTA LOS BAILAMOS CONTRA TODO EL SISTEMA.
ESTO ES LA U CTM, ESTO ES LA U…#VamosLaU 💙❤️🦉 pic.twitter.com/Xa0CmDSZ83
— Daniel Poblete 🦉 (@danipoblete7) September 14, 2025
Vamos la U #VamosColoColo #VamoslaU #UdeChile pic.twitter.com/LP4fPVCgIG
— fran 🖐🇨🇱 (@losrios94_) September 14, 2025
Yo creo q Nico Guerra se lo dedico al wea de Vidal…. si es asi grande Nico 😁😁😁😁 #VamosLaU pic.twitter.com/pHzmYMV2Na pic.twitter.com/RU7OIuZbWI
— rorodjmix (@rorodjmix) September 14, 2025
TODAS MIS GENERACIONES SALIERON CAMPEÓN EN TU CARA 🏆🏆🏆🏆#VamosLaU pic.twitter.com/Tltvy1PRK0
— CON LA U SIEMPRE! (@ConlaUSiempre_) September 14, 2025
Qué pasó, regalones? Les vamos a terminar de cagar el Centenario? 😂😂 #VamosLaU pic.twitter.com/1gQH77uTQd
— Ricardo Pinto (@pintoperiodista) September 14, 2025
Creo se llama Karma jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajahahahaajajajakjsksjdjdkjwkwjsjshsjejwjwjw
#VamosLaU 🔵🔴🤘🏼 pic.twitter.com/hWjEjdJzLP
— Antonio S.Sills 🔵🔴 (@victsep) September 14, 2025
Campeón en tu cara y en tu centenario.#VamosColoColo#Supercopa #VamosLaU#UdeChile#ColoColo pic.twitter.com/QCt064QTvb
— Daniel Baeza Torres (@dbaezat) September 14, 2025
#VamosColoColo #VamosLaU #SuperCopa
Fue más gente a empelotarse con Tunik pic.twitter.com/I9LFPURTUs
— Guille 🌳🐾 (@Dekstter) September 14, 2025
Ya, ahora podemos ir a chupar a las ramadas con justificación… #VamosLaU pic.twitter.com/NkETOBl3w2
— Ricardo Pinto (@pintoperiodista) September 14, 2025
En la historia el club Universidad de Chile ha sido :
-Campeón Nacional ✅
-Campeón Copa Chile ✅
-Supercampeón ✅
¡EN TU CARA! 🏆 🔵🔵#VamosLaU #Supercopa pic.twitter.com/IyX5rubeuD
— Nicolás Tesla (@N1c_o1as) September 14, 2025
- Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl
/José Pablo Verdugo