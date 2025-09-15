Los «bullangueros hicieron de las suyas en las calles de Santiago celebrando la obtención de la Supercopa (lo que es muy repudiable por cierto).

Pero también hicieron de las suyas en redes sociales para burlarse del «archirrival». Y aqyí destacmos el ingenio que brotó espontáneamente tras la goleada por 3-0 a Colo Colo

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/José Pablo Verdugo

Artículos relacionadosMás del autor