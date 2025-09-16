El capitán y referente de Alianza Lima anticipo lo que puede ser el choque del próximo jueves con Universidad de Chile en Matute

Carlos Zambrano no pudo jugar ante Deportivo Garcilazo porque está suspendido en el torneo peruano. La defensa albi- azul sintió su ausencia y cayó por 4-3.

Derrota a la que el capitán y referente del popular equipo limeño le restó importancia respecto a lo que viene: el partido con Universidad de Chile por la Copa Sudamericana:

“Es otro tipo de torneos. En Sudamericana o Libertadores, todos los equipos salen a proponer y a jugar, no a meterse atrás. Cuando vienen a Matute, la mayoría de equipos vienen a hacer su trabajo y a veces les sale bien. Pero Sudamericana, los partidos son de ida y vuelta, donde ambos equipos proponen y no se meten atrás, siempre hay espacio para los dos equipos” .

Además, para Zambrano el nivel de los árbitros es superior y se refirió a los problemas que su equipo ha tenido con los jueces en los últimos encuentros del torneo local:

«Acá, los árbitros se están equivocando o creo que está mintiendo, pero siempre tienen la de ganar. Al final, en el fútbol se está perdiendo esa euforia o calentura del momento que ya no se puede cometer. Creo que en Matute han habido jugadores también que han hecho gestos provocando a la tribuna y nunca les pasó nada, pero como es Alianza, se quieren hacer notar los árbitros” , dijo el capitán de Alianza en declaraciones al diario El Comercio de Lima

/JoséPablo Verdugo