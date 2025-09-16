Vea y escuche la conferencia de prensa del Nico Guerra, en la que obviamente también habló de los preparativos para el partido con Alianza Lima por la Copa Sudamericana

¿SE SIENTEN CANDIDATOS PARA GANAR LA SERIE ANTE ALIANZA LIMA? A Nicolás Guerra se le preguntó cómo proyectan en Universidad de Chile esta llave de la CONMEBOL #Sudamericana frente al cuadro íntimo y esto señaló el ariete. ▶️ Mira #SportsCenter en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/A9tYAm2WeM — ESPN Chile (@ESPNChile) September 15, 2025

"VA A ESTAR PELEADO… EN ESTA INSTANCIA YA NO HAY PARTIDOS FÁCILES" Nicolás Guerra, ariete de Universidad de Chile, palpitó el duelo con Alianza en Lima, por la ida de los cuartos de final de la CONMEBOL #Sudamericana. ▶️ Mira #SportsCenter en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/9oWdJHA08H — ESPN Chile (@ESPNChile) September 15, 2025

"NO TODOS LOS DÍAS SE DA UNA FINAL CON EL CLÁSICO RIVAL, Y FELIZ DE HABER GANADO Y ANOTADO" Nicolás Guerra, delantero de Universidad de Chile, y sus sensaciones tras la goleada sobre Colo Colo en la final de la Supercopa. ▶️ Mira #SportsCenter en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/zzxP1OLmtM — ESPN Chile (@ESPNChile) September 15, 2025

/José Pablo Verdugo