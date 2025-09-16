Con el empate entre Deportes Copiapó y Deportes Antofagasta, la U de Concepción sigue encabezando la Tabla de Posiciones
Viernes 12 de septiembre:
- 16:00 horas, Santiago Morning 0-0 Universidad de Concepción, Municipal de La Pintana,
Sábado 13 de septiembre:
- 12:30 horas, Magallanes 2-0 Deportes Temuco, Municipal de San Bernardo
- 15:00 horas, Curicó Unido 1-3 San Luis de Quillota, Municipal de Molina, TNT Sports, HBO Max.
Domingo 14 de septiembre:
- 12:00 horas, Cobreloa 4-0 Deportes Recoleta, Zorros del Desierto,
- 12:00 horas, Rangers 2-1 Unión San Felipe, Manuel Moya Medel,
- 17:30 horas, San Marcos de Arica 3-0 Deportes Concepción, Carlos Dittborn,
- 17:30 horas, Santiago Wanderers 1-1 Deportes Santa Cruz, Lucio Fariña Fernández,
Lunes 15 de septiembre:
- 20:00 horas, Deportes Copiapó vs Deportes Antofagasta, Luis Valenzuela Hermosilla, TNT Sports, HBO Max.