Con el empate entre Deportes Copiapó y Deportes Antofagasta, la U de Concepción sigue encabezando la Tabla de Posiciones

Viernes 12 de septiembre: 

  • 16:00 horas, Santiago Morning 0-0 Universidad de Concepción, Municipal de La Pintana,

Sábado 13 de septiembre: 

  • 12:30 horas, Magallanes 2-0 Deportes Temuco, Municipal de San Bernardo
  • 15:00 horas, Curicó Unido 1-3 San Luis de Quillota, Municipal de Molina, TNT Sports, HBO Max.

Domingo 14 de septiembre: 

  • 12:00 horas, Cobreloa 4-0 Deportes Recoleta, Zorros del Desierto,
  • 12:00 horas, Rangers 2-1 Unión San Felipe, Manuel Moya Medel,
  • 17:30 horas, San Marcos de Arica 3-0 Deportes Concepción, Carlos Dittborn,
  • 17:30 horas, Santiago Wanderers 1-1 Deportes Santa Cruz, Lucio Fariña Fernández,

Lunes 15 de septiembre: 

  • 20:00 horas, Deportes Copiapó vs Deportes Antofagasta, Luis Valenzuela Hermosilla, TNT Sports, HBO Max.

