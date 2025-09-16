El fútbol europeo vuelve a tomar protagonismo con el arranque de una nueva edición de la Champions League, el torneo de clubes más relevante del continente. El PSG llega como vigente campeón tras imponerse con autoridad al Inter de Milán en la final pasada, y ahora buscará defender la corona.

La fase de liga comienza este martes 16 de septiembre, en la antesala de las Fiestas Patrias chilenas, con seis partidos de alto nivel que prometen tensión y espectáculo. Entre ellos, destaca el debut del Real Madrid bajo la conducción de Xabi Alonso. El conjunto merengue recibe al Olympique de Marsella con la expectativa de iniciar con un triunfo, liderados por Kylian Mbappé, y dejar en claro que la Casa Blanca apunta nuevamente al título europeo.

Otro de los encuentros más atractivos será el del Arsenal, considerado candidato por su solidez de juego, que visitará al Athletic de Bilbao. En paralelo, se disputarán otros choques claves: el PSV frente al debutante Union Saint-Gilloise, la Juventus contra el Borussia Dortmund, Benfica ante Qarabag y el Tottenham frente al Villarreal.

El regreso de la Champions reafirma su condición de espectáculo global, donde tradición, rivalidades y talento individual se combinan para definir la supremacía en el fútbol de clubes.

Revisa la programación

PSV vs. Union Saint-Gilloise | 13:45 horas.

Athletic Club vs Villarreal | 13:45 horas.

Juventus vs. Borussia Dortmund | 16:00 horas.

Benfica vs Qarabag | 16:00 horas.

Tottenham vs. Villarreal | 16:00 horas.

Real Madrid vs Olympique de Marsella | 16:00 horas.

