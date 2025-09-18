En el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias 2025, las autoridades de gobierno presentaron este miércoles el plan “18 Seguro”, con el objetivo de reforzar la seguridad durante los días de conmemoración. El anuncio se realizó en el Estadio Nacional y contempló medidas como mayor presencia policial, instalación de cuarteles temporales y llamados al autocuidado.

La actividad fue encabezada por la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, junto a sus subsecretarios Rafael Collado y Carolina Leitao, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, y el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel.

10 mil carabineros adicionales y 277 fondas en todo el país

El ministro Luis Cordero detalló que se desplegará una dotación adicional de 10 mil carabineros a nivel nacional, destinados a servicios de prevención y control durante las celebraciones.

Asimismo, informó que en estas Fiestas Patrias están programadas:

277 fondas

167 fiestas costumbristas

a lo largo del país.

Instalación de cuarteles temporales en zonas estratégicas

Dentro del plan, se considera la habilitación de 14 cuarteles temporales en sectores aledaños a eventos masivos:

8 en la Región Metropolitana

2 en Coquimbo

2 en Valparaíso

2 en O’Higgins

En el caso del Estadio Nacional, se inauguró la 74ª Comisaría Temporal, ubicada en el sector sur del recinto, frente al ingreso a las fondas. Este cuartel móvil funcionará como punto de encuentro y atención ciudadana, con 115 carabineros desplegados en funciones de prevención, control y fiscalización.

Refuerzo en control migratorio y despliegue de la PDI

Desde la Policía de Investigaciones (PDI) se informó de un refuerzo en el control migratorio, tanto en pasos terrestres como en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Estas acciones buscan detectar posibles ingresos irregulares o situaciones que atenten contra la seguridad durante el fin de semana largo.

El general Marcelo Araya subrayó que Carabineros tendrá una “presencia preventiva” para garantizar que las personas “disfruten y celebren en paz y tranquilidad”. Agregó que el despliegue conjunto con la PDI busca “una seguridad integral a través de la cercana y vinculante relación con la comunidad”.

Más de 20 mil personas esperadas en el Estadio Nacional

En el Estadio Nacional, se estima que más de 20 mil personas participarán de las fondas y otras actividades tradicionales. Por ello, las autoridades están impulsando estrategias operativas conjuntas para garantizar el orden, prevenir delitos y asegurar espacios seguros para las familias.

