De acuerdo a lo que trabajó Gustavo Álvarez en la única práctica realizada en Lima, en la alineación de Universidad de Chile no hay novedades respecto al equipo que le ganó por 3-0 a Colo Colo en la final de la Supercopa.

Jugará Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la línea de tres en el fondo; como volantes exteros Maxi Guerrero y Matías Sepúlveda. Centralizado, como volante de corte, Marcelo Díaz y muy cerca suyo Charles Aránguiz. en labores de enganche Javier Altamirano y arriba Nico Guerra con Lucas Assadi.

Estas son las iágenes del entrenamiento realizado por Universidad de Chile en Lima (gentileza de su Departamento de Comunicaciones

