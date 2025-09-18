Un nuevo sistema frontal afectará a la Región Metropolitana durante el fin de semana del 18 de septiembre, dejando lluvias, baja de temperaturas y nieve en sectores cordilleranos, según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Cambio de condiciones desde el miércoles

El meteorólogo Andrés Mondaca, de la DMC, explicó a BBCL que el ambiente más frío y nublado registrado este 17 de septiembre se debió al ingreso de aire fresco y húmedo desde el litoral de la zona central.

Sin embargo, este panorama variará a partir del 18, ya que ese aire frío dejará de influir en la capital, restableciéndose las altas presiones y aumentando las temperaturas.

Jueves 18 de septiembre : se esperan entre 19 y 20°C de temperatura máxima, con cielo mayormente despejado.

Viernes 19: condiciones similares, con máximas entre 20 y 21°C y cielo parcialmente nublado.

Lluvia desde el sábado

Según Mondaca, el sábado 20 de septiembre ingresará un sistema frontal a la capital.

“Se esperan precipitaciones a partir de la mañana en Santiago, que se extenderían hasta la madrugada del día domingo”, detalló.

El evento meteorológico estará acompañado de un descenso de las temperaturas máximas, que bajarán hasta los 15°C tanto el sábado como el domingo.

Esto ocurrirá por el ingreso de una masa de aire frío asociada al frente y por la nubosidad persistente.

Cantidad de agua y zonas más afectadas

En los valles de la RM , se proyectan entre 5 y 15 mm de lluvia acumulada.

En sectores precordilleranos , como San José de Maipo , podrían caer hasta 20 mm .

En zonas del oriente de la región, como Buin, Peñaflor y Melipilla, también podrían registrarse hasta 20 mm.

Nieve en cordillera y advertencia para viajeros

Además, se anticipa nieve en el Paso Los Libertadores, con acumulaciones de hasta 30 centímetros, lo que podría afectar los viajes por la cordillera durante el fin de semana.

El meteorólogo recalcó que solo el sector cordillerano recibirá nieve, ya que la isoterma cero se mantendrá en torno a los 2.600 metros de altitud.

